В США устали от Зеленского с протянутой рукой

У США скоро закончатся ресурсы для оказания помощи Киеву

Главный подарок, который хочет получить попрошайка Зеленский на Новый год – обещанные США 60 миллиардов долларов. Чтобы надавить на республиканцев в Конгрессе, блокирующих любую помощь Киеву, Джо Байден идет на хитрость. Вызывает украинского комика в Вашингтон.

Для Зеленского это последний шанс получить деньги. Через три дня парламент закрывается на рождественские каникулы. Глава административно-бюджетного управления Белого дома направила письмо законодателям, в котором предупредила, что к концу года у США полностью истощатся ресурсы для оказания помощи Украине, если не будет одобрен запрошенный администрацией проект финансирования.

"С точки зрения бюджета, у нас осталось около $1 млрд на пополнение собственных запасов. Все сводится к политическому решению. Стоит ли нам рисковать собственной боеготовностью? Или конгресс примет меры к тому, чтобы обеспечить нашу собственную безопасность и одновременно поддержать союзников, таких как Украина?" – говорит Шаланда Янг.

Планируется, что в Вашингтоне Зеленский выступит перед сенаторами, с которыми на прошлой неделе не захотел общаться по видеосвязи, а еще проведет встречу со спикером палаты представителей. Республиканцы в американском Конгрессе, понимая, что их Рождество вот-вот может быть похищено незваным украинским гостем, требуют прекратить финансировать Киев. Марджори Тейлор Грин напомнила о том, что госдолг страны достиг почти 34 триллионов долларов. А Мэт Гетц посоветовал Зеленскому стремиться к миру. В общем, все плохое американцы, как видно, хотели бы оставить в уходящем году.

"Любой человек с мозгами знает, что конфликт на Украине закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию назад к границам 1991 года, нелепа, никто по-настоящему в это не верит. Украина функционально разрушена как страна. В интересах Америки признать, что Украине придётся уступить часть территории русским, и нам нужно положить конец этой войне", - заявил сенатор от Республиканской партии США Джеймс Вэнс.

Еще недавно купающегося в лучах славы Зеленского западные политики теперь отчитывают как мальчишку. Вот премьера Венгрии, с которым Зеленский долго искал встречи, все-таки поймал в Аргентине. О чем говорят политики, не слышно. Зато видно, как неловко себя чувствует украинский путешественник.

Как позже пояснили в пресс-службе, разговор касался вступления Украины в Евросоюз, который блокирует Венгрия. Будапешт усиливает давление на Брюссель в преддверии саммита лидеров Союза, который состоится на следующей неделе. Как пишет The Guardian, Орбан проведет закрытую встречу с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения американской военной поддержки Украины. Впрочем, европейская солидарность тоже дает трещину.

"На саммите ЕС в четверг и пятницу будет обсуждаться начало переговоров о вступлении, а не само вступление, которое в любом случае требует времени. Разумеется, присоединение к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства", - пишут СМИ.

Не устал от Зеленского разве что новоизбранный президент Аргентины. Накануне небритый комик в застиранной футболке - той, в которой привык просить милостыню у европейцев - заявился на торжественное мероприятие – инаугурацию Хавьера Милея. У Аргентины сейчас забот хватает, новому правительству придется пойти сокращение расходов. Поэтому пока в качестве подарка лишь иудейская менора. Пользователи соцсетей посмеялись и придумали подпись к видео: "Поможем, чем можем".

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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