"Забыли вкус хлеба": жители Газы рассказали о голоде в анклаве

МЧС России направило в сектор Газа еще почти 18 тонн продовольствия

Российское МЧС доставит новую партию гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Самолёт вылетел этим утром. На его борту - продукты, медикаменты и одежда. ЦАХАЛ продолжает наносить интенсивные удары по территории анклава. В самом Израиле сегодня сработали сирены воздушной тревоги, предупреждающие о ракетных обстрелах.

Длинные очереди в каждое окно или дверной проем. Израильский спецназ зачищает дома в Джебалии. Но продвижение идет медленно. В каждом переулке отряды ХАМАС устраивают засады.

Сегодня ожесточенные бои развернулись и в южных районах Газы. По словам очевидцев, это крупнейшая войсковая операция израильтян за последние полтора месяца. Палестинцы утверждают, что накануне ЦАХАЛ понес и крупнейшие за это время потери. Якобы, были ликвидированы более 60 солдат Армии обороны.

В Иерусалиме хоронят Йона Гордона. Он, как и еще сотни израильтян, был призван из резерва. Не профессиональный военный. Погиб во время атаки ударного дрона "Хезболлы". Сегодня, когда становится ясно, что армия увязла в секторе Газа и стремительной победы не будет, а тема заложников исчерпана, Нетаньяху приходится подбирать слова, чтобы успокоить нацию.

Одновременно Израиль грозит и "Хезболле". ЦАХАЛ выдвинул ультиматум. Или ее подразделения в течение 48 часов прекратят провокации против военных и отойдут от границы. Или ливанское движение разделит судьбу ХАМАС.

Утром в Газе прогремела серия мощных взрывов. Авиабомбы сносят в городе один дом за другим. Только сегодня, по данным палестинского Минздрава, погибли не менее 20 мирных жителей. А общее количество убитых перевалило за 18 тысяч.

В Рафахе огромные очереди за мукой. Гуманитарную помощь беженцы ждут сутками. По данным ООН, от голода в секторе Газа страдает каждый второй из более чем двух миллионов жителей.

"Я прихожу сюда уже неделю, ночую за воротами центра, даже когда бомбежки идут, чтобы не пропустить свою очередь, но получить муку до сих пор не могу, мои дети уже забыли вкус хлеба", - рассказала жительница Газы Наваль Масаллам.

Накануне Всемирная организация здравоохранения приняла резолюцию об увеличении гуманитарной помощи Газе. Но признала - выполнить ее до окончания боевых действий не сможет. Пока чиновники ВОЗ беспомощно разводят руками, МЧС России направило в анклав еще почти 18 тонн продовольствия.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"