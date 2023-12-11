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Собянин рассказал о работе московских социальных домов

09:45
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Они создают условия для интеграции в общество людей с ментальными особенностями

Сергей Собянин рассказал о том, как изменилась система психоневрологических интернатов в Москве. По словам мэра, на смену закрытым учреждениям с жесткой опекой и дисциплиной пришли открытые и дружелюбные социальные дома, в которых люди с ментальными особенностями получат максимум возможностей для интересной и содержательной жизни.

Появился в столице и новый стандарт поддержки людей с ментальными особенностями, который включает реальный учет индивидуальных особенностей и потребностей каждого человека, вовлечение и социальная адаптация вместо избыточной опеки и контроля. Также обновляется оснащение учреждений, персонал новых социальных домов проходит обучение. Помощь оказывают и благотворительные организации и волонтеры.

"Новые социальные дома "не убирают с улиц" людей с ментальными особенностями, а, напротив, создают условия для их интеграции в общество. Они не поощряют иждивенческого образа жизни, но предлагают поддержку и заботу нуждающимся в них людям, мотивируя их к самостоятельности, развитию и самореализации", – отметил мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что в Москве работает восемь реабилитационно-образовательных центров, которые помогают детям с инвалидностью получить образование. Ребята проходят полноценную школьную программу, занимаются спортом и творчеством, на равных со всеми участвуют в конкурсах и олимпиадах, сдают ЕГЭ.

 

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