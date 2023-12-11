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В Японии разразился громкий политический скандал

14:48
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Он связан с коррупцией

Громкий политический скандал в Японии. На этой неделе премьер-министр Фумио Кисида отправит в отставку 15 из 20 министров и других высших должностных лиц правительства.

Их подозревают в коррупции - а именно незаконном присвоении пожертвований от продажи билетов на платные приёмы и вечера. В "чёрном списке" - только политические тяжеловесы. Все представляют правящую Либерально-демократическую партию. В их числе - второе лицо государства, генеральный секретарь кабинета министров.

Отставками Кисида пытается улучшить имидж правительства. На фоне скандала его рейтинг упал ниже психологически важной отметки в 30 процентов.

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