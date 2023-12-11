Аномальная погода в России: как регионы переживают 40-градусные морозы

В ряде населенных пунктов ввели режим повышенной готовности

Аномальные морозы - сразу в нескольких регионах страны. На Урале и в Сибири столбики термометров местами опускаются до минус 50 градусов. Из-за холодов в отдельных районах начались перебои с электричеством. А в Центральной России на этой неделе ожидаются затяжные снегопады.

Десятки людей без чемоданов идут в аэропорт столицы Хакасии. Но не для путешествий, а просто погреться. В республике в нескольких селах введен режим ЧС - из-за сбоев на трансформаторных подстанциях десятки улиц в тридцатиградусные морозы остались без света и электричества.

В городе Тулун Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за аварии в котельной. Пока люди остаются в своих квартирах, но если ЧП не устранят до вечера, то придется переезжать в пункты временного размещения, которые уже начали готовить для горожан. Школы работают дистанционно, столбики термометров опустились до отметок ниже 40 градусов.

"Супер-морозы" не смущают спортсменов - в Новосибирске мужчина вышел на пробежку в шортах и майке. А в Тюмени, где сегодня минус 35, другой мужчина едет на велосипеде. Там же могли наблюдать красивое явление - солнечное гало, вокруг светила появился сияющий круг - так преломляется свет, который проходит через кристаллы льда. Это естественный феномен для морозной погоды.

А на дорогах машины с замерзшим топливом. Омские автоинспекторы заметили на обочине международной трассы Челябинск – Новосибирск грузовой автомобиль, водитель явно попал в сложную ситуацию. Автоинспекторы помогли "оживить" автомобиль - соединили с аккумулятором патрульной машины. Грузовик, долгое время простоявший на морозе, с трудом, но завелся.

Похожая ситуация произошла на трассе в Красноярском крае - в легковом автомобиле замерзали пять человек. Здесь тоже пришли на выручку автоинспекторы. А на Камчатке очередной циклон принес ветер, метель, снег и потепление - в итоге Петропавловск-Камчатский буквально затопило. Коммунальные службы устраняют последствия непогоды, работают в воде - пытаются освободить забитые ливневки.

А в Москве погода вернется к климатической норме, днем минус 5-7 градусов. Но продолжатся снегопады - к выходным высота сугробов может достичь полуметра – это рекордная цифра для середины декабря.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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