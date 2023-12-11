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Выращенные в "Артеке" оливки отправят бойцам СВО

11:58
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Урожай помогли собраить дети из разных отрядов

Уборочная кампания - со спортивным азартом. Необычный праздник прошёл в "Артеке". Дети из разных отрядов собирали урожай оливок на скорость. Большинство участников впервые увидели субтропические деревья, узнали много нового о заморских плодах и познакомились с историей выращивания этой культуры.

Сбор оливок в "Артеке" - всегда командные соревнования. На все про все - ровно час. Главное - не повредить ветви, которые нагибают, чтобы добраться до самых верхних плодов.

Сбор урожая - это традиция. В этом году гора Медведь словно специально задержала тучи на пару часов и вернула солнечную погоду. Оливковая роща в "Артеке" – старейшая в Крыму. Здесь есть 200-летние деревья, посаженные еще первым владельцем имения - графом Густавом Олизаром. Еще одну рощу заложили сотрудники детского центра в 1997 году. Сочетание субтропических растений и крымских гор сформировали настоящий средиземноморский пейзаж, который ежегодно вдохновляет юных художников.

Вечнозеленые растения, словно островок лета, позволяют детям из разных уголков России почувствовать атмосферу черноморского курорта в любое время года. Дети не только собирали урожай, но и знакомились с заморской диковинкой. Узнали, что оливу начали культивировать еще за 3 тысячи лет до нашей эры. Деревья живут сотни лет. В Крым их завезли греческие колонисты. Цветы белые, а плоды различаются по степени зрелости.

Процесс созревания длится до двух месяцев и за это время оливки несколько раз меняют вкус и цвет. Сначала зелёные с горчинкой, затем коричневые и в ноябре тёмно-фиолетовые, такие ещё называют маслины, они мягкие и нежные. Но почувствовать вкус плодов можно будет только после вымачивания в солевом растворе, который вытянет из оливок всю горечь.

За час дети собрали почти 200 килограммов. Урожай передадут в Никитский ботанический сад, где плоды законсервируют. А потом вместе с письмами оливки отправят нашим бойцам на фронт - как символ мира и победы.

Никита Васильев, "ТВ Центр"

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Сбор оливок
Сбор оливок
Сбор оливок
Сбор оливок
Сбор оливок
Сбор оливок
Сбор оливок
Сбор оливок
Сбор оливок
Сбор оливок
Сбор оливок
Сбор оливок
Сбор оливок
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