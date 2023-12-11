Валерий Залужный дал откровенное интервью

Часть западных лидеров звонила в Киев после интервью главнокомандующего Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного о ситуации на фронте. Об этом рассказали информированные источники.

Как отметили собеседники The Financial Times, откровенность Залужного удивила многих украинцев. Речь идет о признании главкома ВСУ в интервью западным журналистам о тупике украинского контрнаступления и отсутствии шансов на прорыв обороны ВС России.

После этого, как утверждают источники, некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, "что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что увлекающиеся политикой генералы ВСУ совершают большую ошибку – в такой ситуации они начинают забывать о своих прямых обязанностях.

Такое высказывание прозвучало на фоне активного обсуждения того, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому готовят замену. Запад делает ставку на главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, считает глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. По его словам, именно с этим связана публикация пресловутого интервью Залужного в неожиданными откровения о провалах украинской армии и киевского режима.

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