Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Украинский лидер также выступит в сенате США

Украинского лидера Владимира Зеленского пригласили в Белый дом. Приглашение поступило от Джо Байдена, сообщила пресс-секретарь администрации президента США Карин Жан-Пьер.

По словам пресс-секретаря, встреча, которая состоится 12 декабря, призвана подчеркнуть "непоколебимую приверженность Соединенных Штатов поддержке народа Украины". Запланировано также выступление Зеленского в сенате США по приглашению лидеров демократического большинства Чака Шумера и республиканского меньшинства Митча Макконнелла, передает "Интерфакс".

Встретится украинский лидер и со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном. Между тем многие конгрессмены высказались против новых поставок вооружений Киеву. В частности, член палаты представителей Мэтт Гетц (республиканец от штата Флорида) призвал Вашингтон склонить Зеленского к мирным переговорам. Он подчеркнул, что Америка уже отправила достаточно денег Украине.

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