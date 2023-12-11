В Крыму разоблачили крупную украинскую агентурную сеть

Об этом рассказали в ФСБ

На территории Крыма российским спецслужбам удалось раскрыть крупную украинскую агентурную сеть, которая была сформирована киевским режимом для совершения терактов, диверсий и покушений на чиновников и военных. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказали в Федеральной службе безопасности России.

Работа глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб осуществлялась под контролем так называемых западных кураторов. Ее участники готовили покушения на главу Крыма Сергея Аксенова и ряд других российских политиков.

Кроме того, органами безопасности предотвращено совершение 14 диверсионно-террористических актов, в числе которых подрывы шести участков железнодорожного полотна, двух объектов газораспределительного оборудования, трех электроподстанций и трех автотранспортных средств. Обнаружено 15 схронов, подготовленных украинскими спецслужбами, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области задержали подозреваемого по делу о финансировании Вооруженных сил Украины. Местный житель целенаправленно перевел деньги на военные нужды противника, за это задержанному грозит пожизненное лишение свободы.

В Псковской области задержан житель города Печоры, который планировал сотрудничество с посольством Латвии в обмен на гражданство этой страны. Мужчина собирался передавать латвийским кураторам данные о дислокации подразделений органов ФСБ и ВС России.

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