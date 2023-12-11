Минздрав зарегистрировал обновленный "Спутник Лайт"

Препарат предназначен для профилактики коронавирусной инфекции

Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину "Спутник Лайт" с обновленным антигенным составом. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказали в пресс-службе ведомства.

Там уточнили, что уже завершается государственный контроль качества первых серий препарата в лабораториях Росздравнадзора.

Благодаря прохождению процедуры регистрации производитель вакцины сможет ввести ее в гражданский оборот и начать поставки по заказам регионов, сообщает РИА Новости.

Ранее руководитель Роспотребнадзора и главный санитарный врач России Анна Попова предупредила, что риски биологической безопасности остаются и эволюционируют, при этом фиксируется смещение границ природных очагов инфекций.

При этом ведомство в настоящее время не планирует вводить новые ограничительные меры из-за коронавируса, поскольку уровень госпитализаций и тяжелых форм заболевания в России на сегодняшний день невысок. Попова рекомендует следить за чистотой рук и гаджетов.

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