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Три чиновника попались на взятках в Подмосковье

10:41
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Всего задержаны 11 человек

Следственный комитет России задержал 11 человек за взяточничество при выдаче квот на работу для мигрантов.

Среди задержанных есть три чиновника: два консультанта отдела при областном министерстве социального развития и один - при министерстве инвестиций и промышленности Подмосковья.

По версии следствия, с 2019 по 2023 годы подозреваемые получали взятки за выдачу квот для привлечения мигрантов на работу без проверок. За раз оформлялось от 100 до 350 квот, оформление одного иностранца обходилось в 12 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взяток" и "Посредничество во взяточничестве". Проведено более 40 обысков, допрошено около 30 человек. Все подозреваемые дали "признательные и изобличающие друг друга показания", сообщила официальный представитель подмосковного управления СКР Ольга Врадий.

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