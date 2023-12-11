Три чиновника попались на взятках в Подмосковье

Всего задержаны 11 человек

Следственный комитет России задержал 11 человек за взяточничество при выдаче квот на работу для мигрантов.

Среди задержанных есть три чиновника: два консультанта отдела при областном министерстве социального развития и один - при министерстве инвестиций и промышленности Подмосковья.

По версии следствия, с 2019 по 2023 годы подозреваемые получали взятки за выдачу квот для привлечения мигрантов на работу без проверок. За раз оформлялось от 100 до 350 квот, оформление одного иностранца обходилось в 12 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Получение взяток" и "Посредничество во взяточничестве". Проведено более 40 обысков, допрошено около 30 человек. Все подозреваемые дали "признательные и изобличающие друг друга показания", сообщила официальный представитель подмосковного управления СКР Ольга Врадий.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"