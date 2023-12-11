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"Слишком далеко зашел": Вашингтон ищет замену Зеленскому

10:22
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

К нынешнему президенту Украины накопилось много вопросов

На Западе все чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского на посту президента Украины. Такие данные поступают в Службу внешней разведки России, сообщил глава СВР Сергей Нарышкин.
Откровения главкома ВСУ заставили западных лидеров звонить в Киев

По данным разведки, среди причин недовольства Зеленским называются неудачи на поле боя, беспредельная коррупция и утрата им способности маневрировать в конфликте с Россией в интересах Вашингтона. Кроме того, нынешний президент Украины "слишком далеко зашел" в создании себе образа бескомпромиссного сторонника войны до победного конца.

С учетом ситуации на фронте, уже в скором времени может возникнуть потребность в переговорах с Россией о "замораживании" конфликта. Зеленский стороной переговоров стать не сможет, уверены в разведке.

Среди возможных преемников Владимира Зеленского на Западе рассматривают кандидатуры главкома ВСУ Валерия Залужного, главы ГУР Минобороны Кирилла Буданова, руководителя офиса президента Андрея Ермака и даже мэра Киева Виталия Кличко, сообщил Нарышкин агентству РИА Новости.

Ранее Валерий Залужный дал интервью западным журналистам о ситуации на фронте, которое удивило многих украинцев. Главком ВСУ заявил о тупике контрнаступления и отсутствии шансов на прорыв обороны ВС России. После этого, как утверждают источники, некоторые западные лидеры даже позвонили в Киев, чтобы спросить, "что это значит и являются ли переговоры сейчас приоритетом".

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