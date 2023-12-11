У Киева требуют объяснений

Абсолютно неприемлемым назвал арест на Украине американского блогера Гонсало Лиры Илон Маск. Как написал американский миллиардер в соцсети Х, гражданин США, вероятно, подвергался пыткам за создание видеороликов.

В Службе безопасности Украины утверждают, что американца арестовали за поддержку российской спецоперации. Сообщается, что Лира, помимо американского, имеет также гражданство Чили.

Ранее журналист Такер Карлсон рассказывал, что Лиру задержали после критики президента Украины Владимира Зеленского. Маск, комментируя эту информацию, возмутился тем, что Киев заключает в тюрьму гражданина США после того, как Вашингтон отправил на Украину 100 миллиардов долларов.

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