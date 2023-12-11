Глава СВР напомнил об исторической связи между русскими и украинцами

Киев в конечном счете неизбежно окажется брошен своими заокеанскими партнерами. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

Политик подчеркнул, что именно такое будущее ожидает "чуждый большинству украинцев марионеточный киевский режим, устроивший кровавые расправы в Донбассе, в Одессе и во многих других городах и селах Украины", сообщает ТАСС.

Несмотря на серьезно изменившиеся обстоятельства, имею в виду агрессию западного блока против России, в которой участвует Украина, остаюсь по этому вопросу на прежних позициях, а именно: русские и украинцы — это две части триединого народа, история которого уходит своими корнями вглубь веков.

Ранее российский лидер Владимир Путин отмечал, что Украина не обладает собственной идеологией, промышленностью и деньгами, что лишает ее будущего. Президент России также заявил, что "киевские власти совсем оборзели, когда объявили русских некоренной нацией на Украине".

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявлял, что Украина как государство исчезнет с карты мира. Это произойдет либо путем медленного распада, либо же моментального коллапса с одновременной аннигиляцией всех признаков государственности, а после этого возможны три сценария.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"