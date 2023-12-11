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Корабли Тихоокеанского флота ВМФ России зашли в Манилу

11:05
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

В Филиппинах они находятся с деловыми целями

Российские большие противолодочные корабли "Адмирал Трибуц" и "Адмирал Пантелеев" прибыли с деловым заходом в филиппинский порт Манила. Об этом рассказали в понедельник, 11 декабря, в отделе информационного обеспечения Тихоокеанского флота.

Заход в Манилу осуществлен в рамках программы дальнего морского похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе, стартовавшего 7 октября во Владивостоке.

В Маниле для российских моряков запланирован отдых и экскурсии по историческим местам города, экипажи кораблей ТОФ останутся там до 14 декабря, сообщает РИА Новости.

Российский флот принимает участие в специальной военной операции России на Украине. В частности, В конце ноября объекты украинской военной инфраструктуры были уничтожены ракетным ударом. Залповый пуск четырех крылатых ракет комплекса "Калибр" выполнил фрегат Черноморского флота России.

До того снайперы морской пехоты Тихоокеанского флота сорвали ротацию войск ВСУ. Бойцы, оставаясь незамеченными, подошли к противнику на расстояние выстрела. Врага застали врасплох, радикалы даже не успели понять, что происходит.

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Корабли Тихоокеанского флота
Корабли Тихоокеанского флота
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