Облик станции будет ярким и запоминающимся

Станция "Корниловская" Троицкой линии метро выполнена на две трети – ее готовность оценивается на 66%.

Уже завершены монолитные работы, штукатурка стен и перегородок подэскалаторного помещения, выполнен монтаж потолка и путевых стен, сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.

В настоящий момент проходит обратная засыпка котлована, ведутся архитектурно-отделочные работы и инженерные работы.

"Облик будущей станции будет ярким и запоминающимся за счет использования богатой палитры теплых желто-красных оттенков", - отметил Бочкарев, добавив, что на стенах размесят абстрактные композиции.

Также архитектурная отделка ведется в вестибюлях станции, идут работы по гидроизоляции, строители готовятся к монтажу стеклопакетов, сообщил директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

"Используется технология виброглушения и шумоизоляции за счет применения матов из эластичных полимеров – благодаря этому поездки по Троицкой линии для пассажиров будут более комфортными", – уточнил он.

Троицкая линия метро соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк.

В 2023 году "Мосинжпроект" отмечает 65-летие. С 2011 года с участием "Мосинжпроекта" в Москве введено свыше 160 км линий и 75 новых станций метрополитена, построено и реконструировано 11 электродепо. Продолжается строительство новых радиальных линий московского метро, одной из которых стала Троицкая – в настоящий период в зоне ответственности компании девять станций новой линии: "ЗИЛ", "Крымская", "Академическая", "Вавиловская", "Новаторская", "Университет Дружбы Народов", "Генерала Тюленева", "Тютчевская" и "Корниловская".

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