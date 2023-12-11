Боррель разъяснил суть гарантий безопасности ЕС для Украины

Окончательное решение примут на саммите Евросоюза 14-15 декабря

Еврокомиссия разработала и предложила странам Евросоюза "продвинутые гарантии безопасности" для Украины. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказал руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

По словам главы евродипломатии, речь идет о расширении Европейского фонда мира для финансирования новых поставок оружия Украине, а также о координации двусторонних соглашений между странами ЕС и Украиной, сообщает ТАСС.

По Украине мы представим продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС. Министры также обсудят, как действовать по предложению расширить нашу поддержку.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что до сих пор не поступало каких-либо инициатив по гарантиям безопасности для России в свете расширения Североатлантического альянса, хотя еще в конце 2021 года Москва пыталась наладить диалог с Соединенными Штатами и НАТО по данному вопросу.

При этом глава венгерского кабмина Виктор Орбан указывал, что Европа нуждается в новой системе безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины.

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