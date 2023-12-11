ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Боррель разъяснил суть гарантий безопасности ЕС для Украины

11:57
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Окончательное решение примут на саммите Евросоюза 14-15 декабря

Еврокомиссия разработала и предложила странам Евросоюза "продвинутые гарантии безопасности" для Украины. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказал руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
Нарышкин: Запад в конечном счете бросит Украину

По словам главы евродипломатии, речь идет о расширении Европейского фонда мира для финансирования новых поставок оружия Украине, а также о координации двусторонних соглашений между странами ЕС и Украиной, сообщает ТАСС.

По Украине мы представим продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС. Министры также обсудят, как действовать по предложению расширить нашу поддержку.

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что до сих пор не поступало каких-либо инициатив по гарантиям безопасности для России в свете расширения Североатлантического альянса, хотя еще в конце 2021 года Москва пыталась наладить диалог с Соединенными Штатами и НАТО по данному вопросу.

При этом глава венгерского кабмина Виктор Орбан указывал, что Европа нуждается в новой системе безопасности, которая будет приемлема как для России, так и для Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.