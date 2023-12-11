Путина попросили распорядиться о строительстве ледовой арены в Жуковском

С этого города начинался в 1960-х турнир "Золотая шайба"

Юные хоккеисты подмосковного Жуковского, поддержанные жителями города, отправили видеообращение Владимиру Путину. В приуроченном к "Итогам года" послании главу государства просят построить современную ледовую арену.

Обращение, которое поступило на сайт москва-путину.рф, было записано на историческом месте. Жители пояснили, что с этой хоккейной коробки в далёком 1964 году начал свое шествие по стране всесоюзный юношеский турнир "Золотая шайба".

Горожане пожаловались, что сегодня детям в Жуковском все труднее достойно выступать на соревнованиях. Условия для тренировок в городе отстают не только от столичных, но и региональных. Просьбу к президенту России о строительстве современной ледовой арены поддержали более пяти тысяч жителей Жуковского.

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