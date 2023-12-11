В России введут новые льготы для участников СВО с инвалидностью

Расширены меры поддержки трудоустройства этой категории граждан

Глава российского правительства Михаил Мишустин рассказал в понедельник, 11 декабря, что в стране расширен план мероприятий по повышению уровня занятности граждан с инвалидностью — в него включены меры помощи в трудоустройстве бойцов специальной военной операции, которые получили инвалидность.

Также в план добавлены мероприятия по содействию при приеме на работу выпускников колледжей или вузов и по внедрению регионального стандарта развития социального предпринимательства, сообщает ТАСС.

Это поможет людям с особенностями и ограничениями по здоровью трудиться и зарабатывать, чувствовать себя более самостоятельными и независимыми и не оставаться, что самое важное, один на один со своими проблемами.

Ранее комитет Государственной думы России по финансовому рынку поддержал продление до конца 2024 года права участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей обратится за кредитными каникулами. Ожидается, что 12 декабря Госдума рассмотрит эти поправки.

Российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что помощь участникам спецоперации и их семьям должна оказываться "без казенщины и бюрократии", порядок оказания поддержки должен быть простым, по принципу "одного окна".

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