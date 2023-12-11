В Ленинке оценили последствия ночного пожара

Горела крыша

Директор Российской государственной библиотеки прокомментировал произошедший сегодня ночью пожар на крыше исторического здания.

По его словам, фонды, сотрудники и здание не пострадали. Системы противопожарной безопасности отработали штатно, сотрудники МЧС прибыли на место меньше, чем за четыре минуты.

"На одной из реставрационных площадок наших знаменитых скульптур на фронтоне здания на Воздвиженке возникло возгорание, вызванное работой технологического оборудования в сложных погодных условиях", - написал директор РГБ Вадим Дуда в своем telegram-канале.

Пожар в Российской государственной библиотеке (РГБ) произошел в ночь на 11 декабря. Площадь возгорания составила пять квадратных метров, горели деревянные конструкции на кровле здания. Пострадавших нет.

По данным telegram-канала Shot, пожар произошел из-за того, что делавшие ремонт строители не выключили обогреватель.

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