Россия рассчитывает на днях завершить эвакуацию сограждан из Газы

Ситуация в регионе остается крайне острой

Россия рассчитывает в ближайшие дни завершить массовую эвакуацию граждан из сектора Газа. Об этом заявил российский посол в Израиле Анатолий Викторов.

Как рассказал дипломат в эфире телеканала "Россия-24", в настоящее время на рассмотрении всех заинтересованных сторон находятся заявки на эвакуацию несколько десятков граждан России и родственников.

При этом уже более 1 тысячи российских граждан и палестинцев — членов их семей вышли из сектора Газа и доставлены на территорию России.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху подтвердил принципиальную позицию Москвы о неприятии и осуждении терроризма во всех его проявлениях.

При этом генсек ООН Антониу Гутерреш признал, что авторитет возглавляемой им организации серьезно подорван. Такое заявление он сделал после того, как Совет Безопасности всемирной организации не смог принять резолюцию о немедленном прекращении боевых действий в секторе Газа.

Тем временем Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает военную операцию в секторе Газа. ПО ночам израильские военные обстреливают палестинские территории ракетами, днем действуют наземные силы и бронетехника. Несколько человек 10 декабря стали жертвами удара по лагерю беженцев в центральной части анклава.

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