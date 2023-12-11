В Подмосковье спилили главную новогоднюю елку страны

Двадцатипятиметровая ель росла во Фряново

Честь занять место на Соборной площади Кремля выпала в этом году лесной красавице из-под Щелково. Двадцатипятиметровую главную елку страны спилили 11 декабря в подмосковном Фряново.

Отбор претендентов на роль главного символа Нового года начался еще летом. Дерево должно соответствовать определенные параметрам: ели должно быть не более 120 лет, важны правильная пирамидальная форма кроны, равномерный, насыщенный окрас хвои, отсутствие сухих и сломанных ветвей.

Всего в этом году в списке претенденток было 30 елок. Выбрали в итоге молодую, 84-летнюю елочку. Ее высота - 25 метров, размах веток - 10 метров, а диаметр ствола - 60 сантиметров. Ориентировочно 22-го числа она будет уже наряжена на Соборной площади, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"