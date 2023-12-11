Думский комитет одобрил наказание добровольцев за преступления против военной службы

Поправки подготовили ко второму чтению

Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять во втором чтении законопроект о распространении на участников добровольческих формирований уголовной ответственности за некоторые преступления против военной службы.

В соответствии с поправками, на граждан, пребывающих в добровольческих формированиях, распространяются отдельные положения статей Уголовного кодекса, сообщает ТАСС.

Речь идет о деяниях, совершенных в период мобилизации или военного положения, военное время либо в условиях вооруженного конфликта. Также в обозначенный период на них предлагается распространить положения статей об ответственности за нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих, за нарушение правил вождения или эксплуатации машин.

В марте президент России Владимир Путин подписал поправки в законодательство о наказании до семи лет колонии за дискредитацию участников спецоперации, в том числе добровольцев. Статья о фейках в отношении Вооруженных сил России теперь также распространяется на добровольцев. Максимальное наказание по ней — до 15 лет лишения свободы в колонии.

При этом комиссия правительства России по законопроектной деятельности не поддержала законопроект, освобождающий от уголовного преследования лиц, решивших пойти добровольцами в воинские формирования в условиях спецоперации.

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