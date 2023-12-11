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На Украине согласились "попрыгать и сплясать" ради членства в ЕС

12:47
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Но играть надо честно, отметил Кулеба

Украина готова выполнить любые условия ради членства в Евросоюзе.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба перед началом заседаний в Брюсселе глав МИД стран ЕС. Все рекомендации Венецианской комиссии внедрены в украинское законодательство, Киев работает над выполнением всех выдвинутых условий.

"Мы можем попрыгать, сплясать, если это потребуют сделать дополнительно... Но нужно играть честно. Если нам говорят сделать что-то и мы это делаем, это должно быть отмечено как результат", - сказал министр (цитата по РИА Новости).

В Киеве уверены, что процесс расширения Евросоюза продолжится, а Украина в конечном итоге войдет в него.

Кулеба подчеркнул, что достигнутых результатов достаточно, чтобы удовлетворить запросы Венгрии. Ранее Будапешт заблокировал восьмой транш военной помощи Украине на сумму 500 миллионов евро, а также а также пакеты военной и макрофинансовой поддержки Киева на 2024-2027 годы.

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