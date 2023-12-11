Учения пройдут с 11 по 14 декабря

Жителей Киева начали готовить к обороне города. Военные учения пройдут в Дарницком районе украинской столицы с 11 по 14 декабря, сообщил глава городской военной администрации Сергей Попко.

В Telegram-канале ГВА уточняется, что к тренировкам привлекут личный состав, штатную военную технику и вооружения. Цель учений - "наращивание боевых возможностей во время ведения оборонительной операции". Киевлянам запрещено снимать и публиковать фото и видео с передвижением военной техники по столице.

Ранее Попко сообщал о ночном ракетном ударе по Киеву. Глава администрации признал, что обстрел вызвал серьезные разрушения – однако не уточнил, какой именно объект пострадал от взрывов.

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