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В России расширили поддержку трудоустройства людей с ограничениями по здоровью

14:48
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Этот вопрос обсуждался на заседании кабмина

Правительство расширило поддержку трудоустройства людей с ограничениями по здоровью, новые меры призваны помочь в том числе участникам СВО, получившим инвалидность. Об этом заявил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Также кабинет министров дополнил список лечебных продуктов для детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. Перечень увеличат до 111 наименований. Еще одна важная тема встречи была посвящена развитию передовых инженерных школ. Их создают на базе ведущих вузов страны, доказавших свою эффективность по результатам специального конкурса.

"Сегодня успешно действуют 30 таких школ. Проект сразу доказал свою востребованность. В сентябре текущего года уже провели второй конкурс. Участие в нём приняли 73 вуза страны", - отметил Мишустин.

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