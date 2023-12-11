Собянин: Новый тоннель под МЦД-4 свяжет Бутырский район и Марьину Рощу в 2024 году

Мэр проверил строительство тоннеля под ж/д путями МЦД-4

Транспортная связка районов Бутырский и Марьина Роща на северо-востоке Москвы будет улучшена. В этой части города под железнодорожными путями МЦД-4 прокладывают тоннель. Новый объект сегодня осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин. После запуска движения водители в среднем смогут экономить до 17 минут. Кроме того, снизится нагрузка на прилегающие магистрали.

Каждые несколько минут курсируют электрички четвертого диаметра - поезда задают своеобразный ритм, под который круглосуточно работают строители. Уже готов каркас будущего автомобильного тоннеля на северо-востоке столицы, который соединит два района - Бутырский и Марьину Рощу. Скоро на этом участке не придется терять много времени, как раньше.

"Здесь был железнодорожный переезд, который задерживал полностью все движение, пешеходов, создавал трудности для города, и МЦД-4 не работали, не ходили. Работал шлагбаум, тут невозможно было ездить, практически ходить даже", - рассказал Павел Сазонов, руководитель проекта компании-подрядчика.

Тоннель под путями возводят по особой технологии - без котлована. Строителям важно было не задерживать работы по созданию путей МЦД-4, поэтому первой, даже чуть раньше срока, появилась плита перекрытия, по которой можно было прокладывать рельсы. Запуск диаметра прошел по плану, а для нынешних работ останавливать движение поездов уже не нужно.

"Трудность была в перекладке коммуникаций, которые попадали в пятно застройки - это электрические кабельные сети, сети связи, водопровод. Когда они были вынесены, приступили к буровым работам, строительству плиты над нами, миланский способ был применен. Миланский способ - сверху вниз строить тоннель. Плита была построена, и уже подкоп был под плиту", - пояснил Павел Сазонов.

Длина тоннеля - 309 метров, в каждую сторону будет двухполосное движение - максимально возможное в условиях плотной городской застройки. Новая связка сократит перепробег транспорта до шести километров, а попасть из одного района в другой можно будет быстрее на 17 минут. Разницу ощутят более 135 тысяч человек. Это часть масштабного плана транспортных изменений: в Москве формируется новый дорожный каркас и связи между территориями, благодаря чему поездки становятся быстрыми и удобными. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра хода строительства нового путепровода:

"Продолжаем работу по локальным мероприятиям, которые прошивают проблемные места в городе с точки зрения транспортного обеспечения. Один из таких проектов - здесь, на Складочной улице. Строим тоннель под МЦД-4, затем дальше пройдем до путепровода, который сейчас проектируется и будет строиться РЖД в 24-25 году. Данный тоннель будет завершен в 24 году, в конце, но надеюсь, строители сделают раньше", - отметил Собянин.

"Общая готовность всего объекта - более 25 процентов. Могу смело заявить: на данный момент идем с опережением!" – доложил Максим Крылов, председатель совета директоров компании-подрядчика.

На этом участке также появится подземный пешеходный переход. В общей сложности будут построены около четырех километров новых дорог - появятся новые маршруты и удобные связи - в том числе между Третьим транспортным кольцом и улицей Милашенкова с выездом на Алтуфьевское шоссе.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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