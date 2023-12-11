В Москве начал работу центр женского здоровья

Он открылся в ГКБ №31

В Москве начал работу первый центр женского здоровья. Он открылся в Перинатальном центре ГКБ №31 имени Савельевой и стал частью нового стандарта амбулаторно-гинекологической помощи.

В центре установлено современное диагностическое оборудование: это и УЗИ, маммографы, аппараты для забора крови. Так что специалисты смогут полностью контролировать женское здоровье, наблюдать развитие плода и в одном месте проводить все нужные диагностические процедуры. Кроме того, скоро в столице будет создана целая сеть специализированных клиник для женщин.

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