В Москве подвели итоги археологического сезона

Специалистам удалось найти разные предмета быта

Почти 10 тысяч уникальных находок - итог прошедшего археологического сезона в Москве. В 2023 году раскопки велись почти на 600 площадках, а это 10 тысяч квадратных метров.

Специалистам удалось найти самые разные предмета быта: от украшений, посуды, игрушек до кожаной обуви. Но были и удивительные открытия. Так, например, в Чижовском подворье Китай-города археологи откопали фрагменты браслетов аж 12 века, а это ещё одно доказательства того, что ещё до "официального" образования Москвы на её месте были все признаки высокой городской культуры. Но и это не всё, каждая находка археологов таит в себе историю города.

"Один из археологических предметов, на который я бы хотел обратить ваше внимание - очень интересный конёк середины 19 века. Все мы с вами выступаем за здоровый образ жизни, впереди у нас активные новогодние праздники, и можете себе представить, что москвичи середины 19 века были с нами солидарны. Вот ровно на таких коньках катались по зимней матушке-Москве", - рассказал Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы.

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