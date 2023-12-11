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В Москве начинается реставрация знаменитого дома Мельникова

15:24
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Это шедевр авангарда

Дом замер в ожидании реставрации. Вот-вот здесь появятся строительные леса. А позади - длительные масштабные обследования, которые коснулись буквально всего - и гидрогеологии участка, и фундаментов, и несущих конструкций, и инженерных систем, и цвета стен.

"И сейчас у нас уже готовы все документы. У нас уже есть утверждённый проект, у нас получено разрешение Департамента культурного наследия Москвы, мы можем приступать непосредственно к работам в доме", - сообщила Наталья Шашкова, директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Это шедевр авангарда, созданный Константином Мельниковым для своей семьи. Дом всего из одной квартиры. Но известный всему миру. Из-за своей уникальной архитектурной конструкции. Два вертикальных соединенных цилиндра, напоминающих цифру восемь - символ бесконечности. Мельников был убежден - такая форма позволит сэкономить строительные материалы. Необычно здесь всё - и гигантский витраж, и шестигранники окон, и внутренняя планировка. Продуманная до деталей.

На трех этажах - столовая, кухня, спальня, гостиная, мастерская. Настоящий московский дом со своей особой атмосферой. В специальный депозитарий уже вывезли мебель и все архивы.

"В целом в Доме Мельникова хранилось почти тридцать тысяч единиц хранения - это и архив архитектора, в общем большой массив разных материалов - от декоративно-прикладного искусства и заканчивая вилками-ложками. И, естественно, пока здесь идет реставрация, часть живописи мы отдаем на реставрацию в мастерскую музея архитектуры имени Щусева", - рассказала Анна Кистанова, директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.

Проблемных зон в доме много. Это и кровля. И так называемые мембранные деревянные перекрытия между этажами, аналогов которым нет. Их обязательно будут укреплять.

"Полы будут все возвращены в прежнее состояние, и мы их еще покроем мастикой. То есть мы нашли по историческим фотографиям, что они покрывались мастикой темно-коричневого тона", - отметил архитектор Сергей Кравченко.

А один из главных символов Дома Мельникова - большое витражное окно - весной просто снимут.

"Началась мобилизация строительного городка, который находится на заднем дворе дома, сейчас строится реставрационная мастерская для витража собственно, ничего с объекта вывозиться не будет, то есть всё, что будет демонтироваться, будет демонтироваться в пределах участка", - рассказала Наталья Мельникова, архитектор, старший научный консультант Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых, правнучка Константина Степановича Мельникова.

Это тот случай, когда абсолютно не стоит спешить, говорят реставраторы. И сроки завершения работ называют лишь ориентировочно - два года. Есть шанс, что дом-музей откроется в 2025 году.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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Реставрация дома Мельникова
Реставрация дома Мельникова
Реставрация дома Мельникова
Реставрация дома Мельникова
Реставрация дома Мельникова
Реставрация дома Мельникова
Реставрация дома Мельникова
Реставрация дома Мельникова
Реставрация дома Мельникова
Реставрация дома Мельникова
Реставрация дома Мельникова
Реставрация дома Мельникова
Реставрация дома Мельникова
Реставрация дома Мельникова
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