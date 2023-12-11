В Москве начинается реставрация знаменитого дома Мельникова

Это шедевр авангарда

Дом замер в ожидании реставрации. Вот-вот здесь появятся строительные леса. А позади - длительные масштабные обследования, которые коснулись буквально всего - и гидрогеологии участка, и фундаментов, и несущих конструкций, и инженерных систем, и цвета стен.

"И сейчас у нас уже готовы все документы. У нас уже есть утверждённый проект, у нас получено разрешение Департамента культурного наследия Москвы, мы можем приступать непосредственно к работам в доме", - сообщила Наталья Шашкова, директор Государственного музея архитектуры имени А.В. Щусева.

Это шедевр авангарда, созданный Константином Мельниковым для своей семьи. Дом всего из одной квартиры. Но известный всему миру. Из-за своей уникальной архитектурной конструкции. Два вертикальных соединенных цилиндра, напоминающих цифру восемь - символ бесконечности. Мельников был убежден - такая форма позволит сэкономить строительные материалы. Необычно здесь всё - и гигантский витраж, и шестигранники окон, и внутренняя планировка. Продуманная до деталей.

На трех этажах - столовая, кухня, спальня, гостиная, мастерская. Настоящий московский дом со своей особой атмосферой. В специальный депозитарий уже вывезли мебель и все архивы.

"В целом в Доме Мельникова хранилось почти тридцать тысяч единиц хранения - это и архив архитектора, в общем большой массив разных материалов - от декоративно-прикладного искусства и заканчивая вилками-ложками. И, естественно, пока здесь идет реставрация, часть живописи мы отдаем на реставрацию в мастерскую музея архитектуры имени Щусева", - рассказала Анна Кистанова, директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых.

Проблемных зон в доме много. Это и кровля. И так называемые мембранные деревянные перекрытия между этажами, аналогов которым нет. Их обязательно будут укреплять.

"Полы будут все возвращены в прежнее состояние, и мы их еще покроем мастикой. То есть мы нашли по историческим фотографиям, что они покрывались мастикой темно-коричневого тона", - отметил архитектор Сергей Кравченко.

А один из главных символов Дома Мельникова - большое витражное окно - весной просто снимут.

"Началась мобилизация строительного городка, который находится на заднем дворе дома, сейчас строится реставрационная мастерская для витража собственно, ничего с объекта вывозиться не будет, то есть всё, что будет демонтироваться, будет демонтироваться в пределах участка", - рассказала Наталья Мельникова, архитектор, старший научный консультант Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых, правнучка Константина Степановича Мельникова.

Это тот случай, когда абсолютно не стоит спешить, говорят реставраторы. И сроки завершения работ называют лишь ориентировочно - два года. Есть шанс, что дом-музей откроется в 2025 году.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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