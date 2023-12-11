В Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов президента в новых регионах

С октября 2022 года там действует военное положение

Центризбирком подтвердил возможность проведения выборов президента России в новых регионах - ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Такое решение было принято после консультаций с Минобороны, ФСБ России и руководством новых регионов. С октября 2022 года в ЛДНР, Херсонской и Запорожской областях действует военное положение.

"Все стороны консультаций считают возможным проведение выборов главы государства на территории данных субъектов", - заявили в ЦИК.

Выборы президента России пройдут в трехдневный срок с 15 по 17 марта 2024 года. Действующий президент России Владимир Путин уже объявил о намерении баллотироваться.

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