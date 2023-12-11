Литва обвинила Венгрию в антиевропейском подходе

Будапешт указывал на провал стратегии Брюсселя в отношении России и Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обвинил Венгрию в том, что она выступает против Европы и европейских принципов.

Такой комментарий политик сделал в свете заявлений Будапешта относительно евроинтеграции Украины, а также позиции венгерских властей по антироссийским санкциям, сообщает РИА Новости.

Единственный способ, которым я могу истолковать позицию Венгрии — не только по Украине, но и по другим вопросам — это что они выступают против Европы и всего, что Европа отстаивает.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш предупредил, что Будапешт не готов поддержать изменение бюджета ЕС и прием Украины в это интеграционное объединение.

При этом еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявляла, что Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок российских энергоносителей, поскольку не в интересах Будапешта "продолжать эту зависимость" от поставок из России.

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