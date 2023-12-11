ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Литва обвинила Венгрию в антиевропейском подходе

13:31
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Будапешт указывал на провал стратегии Брюсселя в отношении России и Украины

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис обвинил Венгрию в том, что она выступает против Европы и европейских принципов.
Орбан обвинил США в отказе Киева от перемирия с Москвой в 2022 году

Такой комментарий политик сделал в свете заявлений Будапешта относительно евроинтеграции Украины, а также позиции венгерских властей по антироссийским санкциям, сообщает РИА Новости.

Единственный способ, которым я могу истолковать позицию Венгрии — не только по Украине, но и по другим вопросам — это что они выступают против Европы и всего, что Европа отстаивает.

Ранее глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш предупредил, что Будапешт не готов поддержать изменение бюджета ЕС и прием Украины в это интеграционное объединение.

При этом еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон заявляла, что Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок российских энергоносителей, поскольку не в интересах Будапешта "продолжать эту зависимость" от поставок из России.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Флаг Венгрии
Флаг Венгрии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.