Путин напомнил про важность развития реабилитационной индустрии

Президент поприветствовал участников тематического форума "Надежда на технологии"

Президент России Владимир Путин направил приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям VIII Национального форума реабилитационной индустрии и универсального дизайна "Надежда на технологии".

Глава государства подчеркнул важность этой площадки для продолжения серьезного и всестороннего обсуждения актуальных проблем развития реабилитационной индустрии в России, сообщает пресс-служба Кремля.

Отрадно, что с каждым годом форум наращивает свой потенциал, служит важному, благородному делу – созданию комфортной среды для жизни и самореализации людей с ограниченными возможностями здоровья.

Тем временем декада инвалидов продолжается в российской столице. В Москве запущены проекты, которые помогают людям с ограничениями по здоровью чувствовать себя комфортно. Заместитель руководителя столичного Департамента труда и социальной защиты Алексей Володин рассказал, что к Международному дню инвалида запустили лендинг на сайте, где можно посмотреть все меры поддержки, которые существуют в Москве для людей с инвалидностью.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья в России действует комплекс мер социальной поддержки. В октябре президент России Владимир Путин предложил расширить перечень граждан, получающих субсидии на оборудование для газификации, включив в него инвалидов первой группы, а также семьи, которые воспитывают детей-инвалидов.

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