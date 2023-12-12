Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Сбои в коммуникациях

Овны

Даже если вам обещали повышение еще вчера, сегодня это может оказаться под вопросом. Ретро Меркурий поставит на паузу вашу карьеру и даст шанс еще раз все обдумать.

Тельцы

Дальние поездки могут быть отложены на первую половину января. До Нового года не планируйте новые проекты, учебу или смену работы - время сейчас неподходящее.

Близнецы

В делах, связанных с бухгалтерией, банками, налогами, ждут проверки или задержки. У вас есть немного времени, чтобы подготовиться. Хотя бы морально.

Раки

Если вы ждете предложения руки и сердца, велик шанс попасть в неловкое положение. Все из-за паузы, устроенной ретро Меркурием. Дела сердечные замрут на три недели.

Львы

Объектом вашего пристального внимания должны стать органы дыхания и зрения. Подумайте, как укрепить свое здоровье, что нужно сделать для хорошего самочувствия.

Девы

Родителям ближайшие три недели нужно хорошенько следить за детьми, а влюбленным - быть готовым к возможным паузам. Творческие проекты тоже могут забуксовать.

Весы

Если вы затеваете переезд или покупку жилья, лучше перенести это на январь. Ретроградные Меркурий и Юпитер - это ошибки в документах, проволочки и путаница.

Скорпионы

Ваши письма и сообщения могут затеряться, поэтому не расстраивайтесь, если вам не отвечают. Сбои в коммуникациях будут происходить три недели - и не только у вас.

Стрельцы

С завтрашнего дня вы рискуете столкнуться с трудностями при получении денег: будут подводить банки или партнеры. Есть целые сутки, чтобы к этому подготовиться.

Козероги

Меркурий в вашем знаке затормозил, чтобы завтра уйти в ретро фазу. До конца новогодних каникул не начинайте новые дела, особенно если играете в них главную роль.

Водолеи

Будьте осторожны со своим здоровьем и не нарушайте законы, чтобы не нажить неприятностей перед Новым годом. Примите меры, чтобы обезопасить себя от стрессов.

Рыбы

Кто-то из друзей может перестать с вами общаться или вы сами поймете, что кое с кем уже не по пути. Что ж, поблагодарите судьбу и вынесите из ситуации важные уроки.

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