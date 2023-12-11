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Спецслужбы задержали гражданина Чехии за подготовку покушения в Крыму

13:50
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Злоумышленник намеревался взорвать автомобиль

Гражданин Чехии задержан силовиками в Симферополе. По данным Следственного комитета России, иностранец по заданию Службы безопасности Украины готовил покушение на военнослужащего Вооруженных сил России.

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Как сообщили следователи, гражданин Чехии проживал некоторое время в Симферополе. Днем 23 сентября агент СБУ оказался в Джанкое. Возле многоквартирного дома по улице Садовой иностранец пытался активировать самодельное взрывное устройство.

В СКР уточнили, что самодельная бомба была заложена под автомобиль Chevrolet Aveo. Злоумышленник не смог реализовать задуманное, как отметили следователи, по независящим от него обстоятельствам.

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