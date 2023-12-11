Костомаров впервые встал на коньки после ампутации

Спортсмен заново учится кататься

Российский фигурист Роман Костомаров впервые вышел на лед после ампутации конечностей.

Спортсмен опубликовал в своем telegram-канале видео с тренировки на коньках.

"Мои первые шаги на льду в детстве видели только родители. Можно сказать, что я заново учусь, и теперь первые шаги увидит вся страна", - написал он.

10 января Костомаров попал в реанимацию одной из московских больниц с пневмонией, позже был переведен в больницу в Коммунарке. Из-за нарушения кровообращения, отмирания тканей и для предотвращения сепсиса медикам пришлось провести фигуристу ампутацию. В больнице спортсмен провел семь месяцев, 6 июля его выписали из больницы.

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