Москвичам пообещали новые сугробы и оттепель

Плюс ожидается к воскресенью

Температура воздуха в Москве на этой неделе начнет постепенно возвращаться к нормальным климатическим значениям. А к воскресенью, 17 декабря, может подняться до положительных показателей, рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

По данным синоптика, на неделе днем ожидается от минус четырех до минус девяти градусов. В темное время суток столбики термометров опустятся до минус 12-ти. А в воскресенье придет первая за декабрь оттепель.

При этом на неделе выпадет много снега. За пять дней – со вторника по пятницу - может выпасть 21–26 миллиметров осадков, это около половины месячной нормы. Высота сугробов в столице достигнет полуметра, а местами окажется и выше. Подобная ситуация наблюдалась в Москве 104 года назад — в 1919 году, пишут "Известия".

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