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ЦИК постановил провести в марте выборы в четырех новых регионах России

14:09
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Президентские выборы проведут на всей территории страны

Центральная избирательная комиссия России в понедельник, 11 декабря, приняла постановление о том, что выборы главы государства в марте 2024 года пройдут и в четырех новых регионах, где действует военное положение.
В Минобороны и ФСБ считают возможным проведение выборов президента в новых регионах

Заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, комментируя это решение, напомнил, что в сентябре 2023 года в единый день голосования в четырех новых регионах проводились выборы органов законодательной и муниципальной власти", сообщает "Интерфакс".

Вместе мы с этой задачей справились и мы увидели, что сформированная за достаточно короткий срок избирательная система четырех субъектов не просто работоспособна, она работает исключительно профессионально.

9 декабря на заседании инициативной группы по выдвижению действующего главы государства кандидатом в президенты рассказали, что Общероссийский народный фронт займется организацией избирательной кампании Владимира Путина, в первую очередь, сбором подписей в его поддержку.

Тем временем в Белом доме странно отреагировали на решение Владимира Путина принять участие в очередных выборах президента России. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби рассмеялся после того, как ему задали соответствующий вопрос, отметив, что "гонка будет что надо".

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