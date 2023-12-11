В Госдуме отвергли необходимость изменений Конституции в ближайшие годы

Поправки в основной закон государства не потребуются

Конституция России в ближайшие десять лет не будет нуждаться в изменениях. Такое мнение в понедельник, 11 декабря, высказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Парламентарий напомнил, что вскоре после принятия Конституции в 1993 году ей многие прочили необходимость изменений, но они были внесены лишь 27 лет спустя, сообщает РИА Новости.

У нас была первая конституция диктатуры пролетариата, были ленинские, были сталинские, брежневские — и они все не были конституциями прямого действия. Они были всем чем угодно, но не нормативным актом. (В настоящее время) есть конституция прямого действия, плюс есть механизм, когда закон противоречит конституции, есть Конституционный суд.

В 2020 году в Конституцию России вносились важные поправки: документ стал более социально ориентированным, провозгласил приоритет российского законодательства над международным, ужесточил требования к чиновникам.

В октябре 2022 года был опубликован текст основного закона государства с новыми коррективами в связи с включением в состав России в качестве новых регионов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Они провели в период с 23 по 27 сентября референдумы по вопросу о присоединении к Российской Федерации. Подавляющее большинство участников плебисцитов высказалось за вхождение в состав России.

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