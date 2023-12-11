Западные СМИ тем временем признают, что Россия "сокрушительно побеждает"

Процесс возможного вступления в ЕС, которое ей пообещали. похоже, застопорился, что косвенно подтвердил и глава украинского МИД Кулеба, заявив журналистам, что его страна готова к любым унижениям, лишь бы завоевать расположение европейцев.

"Мы можем прыгать, мы можем танцевать, если об этом попросят в дополнение к тому, что было сделано. Но я думаю, что в игру нужно играть честно. Если нам говорят что-то сделать и мы это делаем, это должно быть зарегистрировано как результат", - сказал Кулеба.

Но результата нет. Однако чиновников в Брюсселе это вовсе не смущает. Чего не скажешь про европейские страны по отдельности. К примеру, в той же Венгрии выступают категорически против членства Украины в ЕС, идя наперекор генеральной линии Брюсселя. Эти мысли премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по всей видимости, и донес до Зеленского, с которым он встретился на инаугурации аргентинского президента. Их оживленную беседу в ложе для иностранных гостей распространили мировые агентства. Одновременно с этим в британской Guardian вышла статья, из которой следует, что членство в ЕС - это лишь одно из направлений, где Будапешт играет против Украины.

"Как стало известно Guardian, союзники крайне правого премьер-министра Венгрии Виктора Орбана проведут встречу за закрытыми дверями с республиканцами в Вашингтоне, чтобы добиться прекращения военной поддержки Украины со стороны США", - говорится в материале.

В Штаты из Аргентины полетел и Зеленский, уже проанонсировав встречу с Байденом и выступление в Конгрессе. Изначально в Киеве предполагали, что кто-то из высокопоставленных американских чиновников прибудет в Буэнос-Айрес. Однако, несмотря на подобострастные речи в отношении Вашингтона со стороны нового аргентинского лидера, его инаугурацию США решили проигнорировать. В итоге Зеленский пролетел полмира, чтобы получить менору. И был вынужден экстренно договариваться о визите в Вашингтон, надеясь лично убедить Конгресс продолжать помогать Украине. Хотя желающих это делать среди американских сенаторов и конгрессменов все меньше.

"Любой человек с мозгами знает, что конфликт на Украине закончится переговорами. Идея, что Украина отбросит Россию назад к границам 1991 года, нелепа, никто по-настоящему в это не верит. Украина функционально разрушена как страна. В интересах Америки признать, что Украине придется уступить часть территории русским, и нам нужно положить конец этой войне. Американские власти должны прекратить кровопролитие, а не выписывать всё больше незаполненных чеков для войны", - заявил сенатор Джеймс Вэнс.

В том же духе выдержана и статья в Telegraph, заголовок которой прямым текстом говорит о том, что "Россия сокрушительно побеждает". И это неоспоримый факт, который необходимо признать.

"Даже если Трамп не будет избран, республиканцы настроены против войны. На прошлой неделе они заблокировали предложенный Байденом пакет помощи Украине. В итоге западные демократии рискуют потерпеть катастрофу", - сказано в статье.

Однако этот явный проигрыш, продолжают британские журналисты, необходимо оформить в виде победы. Ну или хоть бы ничьей, постепенно подтолкнув Киев к переговорам с Москвой, о которых все чаще упоминают западные политики. Однако в этой схеме Зеленский, который на законодательном уровне запретил себе любое общение с Путиным, выглядит лишним. И в Службу внешней разведки России, заявил сегодня ее глава Сергей Нарышкин, уже поступают достоверные данные о том, что официальные лица ведущих западных стран все чаще обсуждают необходимость замены Зеленского. Вопрос лишь в том, когда и по какому сценарию это будет сделано.

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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