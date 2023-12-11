В главном городе южной части сектора Газа идут ожесточенные бои

Только за последние сутки ЦАХАЛ поразил 250 объектов движения ХАМАС

Сегодня утром ХАМАС начал массированный обстрел Тель-Авива. Военное крыло движения - бригады "Аль-Кассам" - заявило, что выпустило по городу десятки ракет. Большинство были уничтожены израильском системой ПВО "Железный купол". Однако несколько снарядов все-таки упали - в основном в южных районах мегаполиса. Сообщается, что тяжело ранен 45-летний мужчина.

В Иерусалиме прошли похороны Йона Гордона. Его, как и тысячи израильтян, призвали из резерва. Профессиональным военным он никогда не был, а погиб через несколько дней после того, как оказался на передовой. И таких историй множество. В самом Израиле растут антивоенные настроения. Наиболее активны те, чьи родственники до сих пор находятся в плену у ХАМАС и не были освобождены во время короткого перемирия. В попытках успокоить нацию премьер Нетаньяху практически ежедневно записывает телеобращения.

"За последние дни нашим силам сдались десятки террористов ХАМАС. Они складывают оружие и сдаются нашим героическим бойцам. Я говорю террористам ХАМАС: все кончено, сдавайтесь немедленно, не умирайте за своих руководителей", - заявил премьер.

Впрочем, посыл один: руководство Израиля непреклонно, и ЦАХАЛ не прекратит наносить удары по целям в секторе Газы. Только за последние сутки поражено 250 объектов. Под прикрытием артиллерии ЦАХАЛ ведет бои в главном городе южной части палестинского анклава Хан-Юнисе. Именно здесь могут находиться заложники, захваченные ХАМАС 7 октября. Жителей предупредили, что необходимо эвакуироваться еще южнее. Для убедительности израильские военные использовали дымовые шашки. Число жертв среди мирного населения растет с каждым часом.

Беженцев в Газе уже почти 2 миллиона 300 тысяч человек. Или 90 процентов жителей анклава. Единственная надежда для многих сейчас - погранпереход "Рафах" на границе с Египтом.

На Западном берегу реки Иордан сегодня началась всеобщая забастовка в знак солидарности с сектором Газа. Закрыты все учреждения - от государственных до мелких магазинов и кофеен.

Пока в катарских клиниках лечат раненых жителей Газы, США наложили вето на резолюцию о прекращении огня, а в Европе реальным делам предпочитают пространные рассуждения о необходимости мира, как это сделал канцлер Германии Шольц на очередной пресс-конференции. Всемирная организация здравоохранения приняла резолюцию об увеличении гуманитарной помощи Газе, выполнить которую до окончания боевых действий не сможет.

Тем временем Россия направила в палестинский анклав новую партию продовольствия, одежды и медикаментов.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"