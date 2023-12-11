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ВС России уничтожили два склада вооружения ВСУ под Херсоном

14:48
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

На южнодонецком направлении украинские войска потеряли до 80 человек

Два склада вооружения украинской армии уничтожили Вооруженные силы России в Херсонской области. Арсеналы располагались в районе населенного пункта Чернобаевка, сообщили в Минобороны России.

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На южнодонецком направлении в результате контрбатарейной борьбы уничтожена самоходная артиллерийская установка Krab польского производства. Также под удар попала радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

По данным военного ведомства, российские войска на этом направлении нанесли поражение живой силе и технике двух бригад Вооруженных сил Украины. В районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Макаровка Донецкой Народной Республики общие потери противника составили до 80 военнослужащих.

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