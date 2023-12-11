Путин приехал в Архангельскую область

Об этом рассказали в Кремле

Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 декабря, посещает Архангельскую область. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать появление сообщений соответствующего характера в региональных изданиях.

В ответ Песков подтвердил, что президент действительно находится в Архангельской области, сообщает ТАСС.

Ранее помощник главы государства Игорь Левитин рассказал, что президент России Владимир Путин планирует провести итоговое заседание Госсовета, посвященное наставничеству. Точная дата мероприятия пока не установлена, но ожидается, что оно пройдет в конце декабря.

Российский лидер в декабре уже провел три важных международных мероприятия: побывал с визитами в ОАЭ и Саудовской Аравии, а также принял в Москве президента Ирана. Западные СМИ не скрывают удивления и торжественным приемом, который устроили российскому президенту в Абу-Даби и Эр-Рияде, и смелостью Путина.

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