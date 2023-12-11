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Саркози призвал Украину стать мостом между Россией и Европой

15:14
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Политик выступает за нейтральный статус Украины

Украина должна оставаться нейтральной страной и стремиться стать мостом между Россией и Европой. Такое мнение высказал в понедельник, 11 декабря, бывший президент Франции Николя Саркози.
Источник рассказал о готовности России к переговорам с Украиной в Венгрии

Политик счел ошибочным стремление "любой ценой защитить вступление Украины в НАТО", сообщает El Mundo.

Призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, конечно же, с очень прочными гарантиями безопасности со стороны международного сообщества, и стремиться вновь стать мостом между Россией и Европой.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не откажется от территорий в обмен на вступление в НАТО. По его словам, киевский режим намерен и впредь бороться за выход к границам 1991 года, Украина не намерена отступать.

При этом украинский лидер Владимир Зеленский подчеркивал, что вопрос укрепления национальной безопасности – приоритетный, но в то же время политик признавался, что сам не знает, вступит ли его страна в Североатлантический альянс.

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Николя Саркози
Николя Саркози
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