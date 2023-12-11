80 человек обратились в травмпункты Ростова-на-Дону из-за гололеда

17 пострадавших - дети

80 человек обратились в медучреждения Ростова-на-Дону за помощью из-за утреннего гололеда, сообщает информагентство "ДОН 24" со ссылкой на комментарий министерства здравоохранения Ростовской области.

По данным ведомства, среди 80 пострадавших 17 – дети. Врачи уже оказали необходимую помощь получившим травмы жителям региона. При этом вчера глава администрации Ростова-на-Дону рассказал, что коммунальщики начали обработку дорог и тротуаров противогололедными реагентами.

ТВЦ.RU ранее сообщал об аномальных холодах в России. Арктический циклон накрыл Челябинскую область, Хабаровский край и Республику Бурятию. Морозы в этих регионах привели к крупным коммунальным авариям. Например, жители Челябинска создали оперативный штаб по обеспечению нормальной работы ЖКХ в условиях экстремального холода.

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