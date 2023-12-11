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Между Москвой и Минском построят высокоскоростную железнодорожную магистраль

15:55
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Об этом рассказали в РЖД

Россия и Белоруссия ведут работу по разработке проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказал заместитель генерального директора РЖД Олег Тони.

Как уточнил представитель российской компании, уже идет совместно с Минском процесс определения порядка дальнейших совместных действий по разработке данного проекта, сообщает ТАСС.

Ранее глава российского кабмина Михаил Мишустин заявил, что для развития транспортной отрасли необходимо решить шесть ключевых задач: укрепление связанности территорий, повышение доступности перевозок, увеличение пропускной способности транспортно-логистических коридоров, интеграция в систему дорог новых регионов, подготовка квалифицированных кадров.

Тем временем продолжается масштабная программа по расширению дорожной сети Москвы. В ближайшие годы появится более 200 дополнительных объектов, которые помогут еще лучше связать районы города, а жители столицы получат новые маршруты, позволяющие значительно экономить время.

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