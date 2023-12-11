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Путин провел совещание по развитию городов арктического региона. Главное

22:11
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Президент отправился в рабочую поездку в Архангельскую область

Обе субмарины оснащены самыми современными комплексами ракетного и торпедного оружия. Они относятся к четвертому - новейшему - поколению атомоходов. При этом "Император Александр III" - уже третий по счету корабль класса "Борей-А", а "Красноярск" - второй в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень-М".

"Мы последовательно оснащаем Военно-Морской флот самой современной техникой и вооружением и, подчеркну, увеличением именно серийного производства занимаемся. Атомные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", а с этого дня и "Император Александр III" долгие годы будут надёжно защищать безопасность России. Каждый из них вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М". Они могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам", - отметил президент России Владимир Путин.

Новые крейсеры, сообщил глава государства, скоро будут нести вахту на Тихоокеанском флоте. А это уже - представитель флота Северного. Фрегат "Адмирал Касатонов". Его недавно модернизировали под гиперзвуковые ракеты "Циркон". Заслушав доклад экипажа, Владимир Путин оставил запись в журнале - "С такими кораблями, с такими моряками и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности".

"Работа по повышению военно-морской мощи России, безусловно, будет продолжена. В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей легендарного "Севмаша" должны быть спущены на воду и переданы Военно-Морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса "Борей-А". Одновременно строятся пять подводных лодок класса "Ясень-М". Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей", - указал Путин.

Из Северодвинска - в Архангельск. Здесь Владимиру Путину показывают новую школу № 7. Построенная в рамках нацпроекта "Образование", она - самая большая и современная в области. Рассчитана на 1600 детей, которые будут обучаться в одну смену. Яркие и уютные интерьеры, классы с современной техникой, огромный бассейн. А в столовой кормят вкусно, дешево и полезно. Президенту демонстрируют интерактивное меню.

В соседнем классе - совещание на тему экономического развития всего российского Севера. Важнейший вопрос - о работе программы льготной арктической ипотеки под 2 процента. Президент согласился с предложением увеличить размер льготного кредита. И с тем, что программу нужно распространить на молодых врачей и педагогов - вне зависимости от стажа их работы в арктических регионах. Кроме того, доступ к ипотеке должны получить и все участники СВО.

"Это вообще святое дело. Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям. Думаю, что это просто техническое упущение. Сразу могу сказать, мы это сделаем. Точно совершенно", - заверил российский лидер.

Впрочем ипотека - это лишь часть комплекса мер по улучшению качества жизни на Севере России. Президент подчеркивает: необходимо повышать эффективность региональных систем здравоохранения, образования, транспорта, создавать условия для притока дополнительных инвестиций. Особое внимание - развитию так называемых опорных населенных пунктов.

"Мы уже говорили с правительством, Правительство имеет поручение определить перечень опорных городов российской Арктики, для которых должна быть подготовлена соответствующая программа, планы развития. В него вошли 16 населенных пунктов и крупных агломераций. Важно, чтобы в основе мастер-плана лежала реалистичная экономическая модель развития города, отталкиваясь от которой, следует принимать пространственные решения, планировать создание необходимой инфраструктуры и жилья", - добавил Путин.

Немаловажную роль в этой работе должен играть бизнес, уверен президент. Предпринимателям следует активнее участвовать не только в инвестиционных, но и в социальных проектах. Приоритет, по словам Владимира Путина, это комплексная модернизация ЖКХ и расселение ветхого жилья.

"В Архангельске есть такие строения, которые набок ложатся, а они не попали в эту категорию. Попрошу обратить на это внимание. Необходимо вообще в целом наращивать темпы расселения аварийного жилья, активнее предоставлять гражданам достойные жилищные условия", - подчеркнул президент.

Отдельно глава государства встретился с губернатором Архангельской области. Обсудили, в частности, влияние антироссийских санкций. Владимир Путин констатировал: наша страна довольно успешно приспособилась к жизни в новых условиях. А вот Старый Свет, что называется, сам себя высек. И теперь, закупая, к примеру, продукцию лесопромышленного комплекса в США и Канаде, вынужден тратить в разы больше. 

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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Совещании по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны
Совещании по развитию опорных населённых пунктов Арктической зоны
Атомный подводный крейсер "Император Александр III"
Атомный подводный крейсер "Император Александр III"
Владимир Путин во время осмотра фрегата "Адмирал Касатонов"
Владимир Путин во время осмотра фрегата "Адмирал Касатонов"
Торжественная церемония подъема флагов на атомных подводных крейсерах
Торжественная церемония подъема флагов на атомных подводных крейсерах
Военные моряки фрегата "Адмирал Касатонов"
Военные моряки фрегата "Адмирал Касатонов"
Атомный подводный крейсер "Император Александр III"
Атомный подводный крейсер "Император Александр III"
Атомный подводный крейсер "Красноярск"
Атомный подводный крейсер "Красноярск"
Владимир Путин во время посещения школы в Архангельске
Владимир Путин во время посещения школы в Архангельске
Атомный подводный крейсер "Император Александр III"
Атомный подводный крейсер "Император Александр III"
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