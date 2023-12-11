Путин провел совещание по развитию городов арктического региона. Главное

Президент отправился в рабочую поездку в Архангельскую область

Обе субмарины оснащены самыми современными комплексами ракетного и торпедного оружия. Они относятся к четвертому - новейшему - поколению атомоходов. При этом "Император Александр III" - уже третий по счету корабль класса "Борей-А", а "Красноярск" - второй в серии многоцелевых атомных лодок класса "Ясень-М".

"Мы последовательно оснащаем Военно-Морской флот самой современной техникой и вооружением и, подчеркну, увеличением именно серийного производства занимаемся. Атомные крейсеры "Юрий Долгорукий", "Александр Невский", "Владимир Мономах", "Князь Владимир", "Князь Олег" и "Генералиссимус Суворов", а с этого дня и "Император Александр III" долгие годы будут надёжно защищать безопасность России. Каждый из них вооружен межконтинентальными баллистическими ракетами "Булава". Грозным оружием обладают и многоцелевые атомные подводные лодки класса "Ясень-М". Они могут наносить удары как по надводным целям, так и по береговым объектам", - отметил президент России Владимир Путин.

Новые крейсеры, сообщил глава государства, скоро будут нести вахту на Тихоокеанском флоте. А это уже - представитель флота Северного. Фрегат "Адмирал Касатонов". Его недавно модернизировали под гиперзвуковые ракеты "Циркон". Заслушав доклад экипажа, Владимир Путин оставил запись в журнале - "С такими кораблями, с такими моряками и с таким оружием Россия будет чувствовать себя в безопасности".

"Работа по повышению военно-морской мощи России, безусловно, будет продолжена. В ближайшие годы в рамках государственной программы вооружения только со стапелей легендарного "Севмаша" должны быть спущены на воду и переданы Военно-Морскому флоту еще три стратегических ракетоносца класса "Борей-А". Одновременно строятся пять подводных лодок класса "Ясень-М". Мы обязательно реализуем все наши планы по строительству подводных и надводных кораблей", - указал Путин.

Из Северодвинска - в Архангельск. Здесь Владимиру Путину показывают новую школу № 7. Построенная в рамках нацпроекта "Образование", она - самая большая и современная в области. Рассчитана на 1600 детей, которые будут обучаться в одну смену. Яркие и уютные интерьеры, классы с современной техникой, огромный бассейн. А в столовой кормят вкусно, дешево и полезно. Президенту демонстрируют интерактивное меню.

В соседнем классе - совещание на тему экономического развития всего российского Севера. Важнейший вопрос - о работе программы льготной арктической ипотеки под 2 процента. Президент согласился с предложением увеличить размер льготного кредита. И с тем, что программу нужно распространить на молодых врачей и педагогов - вне зависимости от стажа их работы в арктических регионах. Кроме того, доступ к ипотеке должны получить и все участники СВО.

"Это вообще святое дело. Мы ребятам помогаем по очень многим направлениям. Думаю, что это просто техническое упущение. Сразу могу сказать, мы это сделаем. Точно совершенно", - заверил российский лидер.

Впрочем ипотека - это лишь часть комплекса мер по улучшению качества жизни на Севере России. Президент подчеркивает: необходимо повышать эффективность региональных систем здравоохранения, образования, транспорта, создавать условия для притока дополнительных инвестиций. Особое внимание - развитию так называемых опорных населенных пунктов.

"Мы уже говорили с правительством, Правительство имеет поручение определить перечень опорных городов российской Арктики, для которых должна быть подготовлена соответствующая программа, планы развития. В него вошли 16 населенных пунктов и крупных агломераций. Важно, чтобы в основе мастер-плана лежала реалистичная экономическая модель развития города, отталкиваясь от которой, следует принимать пространственные решения, планировать создание необходимой инфраструктуры и жилья", - добавил Путин.

Немаловажную роль в этой работе должен играть бизнес, уверен президент. Предпринимателям следует активнее участвовать не только в инвестиционных, но и в социальных проектах. Приоритет, по словам Владимира Путина, это комплексная модернизация ЖКХ и расселение ветхого жилья.

"В Архангельске есть такие строения, которые набок ложатся, а они не попали в эту категорию. Попрошу обратить на это внимание. Необходимо вообще в целом наращивать темпы расселения аварийного жилья, активнее предоставлять гражданам достойные жилищные условия", - подчеркнул президент.

Отдельно глава государства встретился с губернатором Архангельской области. Обсудили, в частности, влияние антироссийских санкций. Владимир Путин констатировал: наша страна довольно успешно приспособилась к жизни в новых условиях. А вот Старый Свет, что называется, сам себя высек. И теперь, закупая, к примеру, продукцию лесопромышленного комплекса в США и Канаде, вынужден тратить в разы больше.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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