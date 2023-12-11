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В Хельсинки передумали закрывать консульство России на Аландах

15:29
  • понедельник
  • 11 декабря 2023

Попытки поднять вопрос о закрытии подрывают основы правового режима Аландов

Гражданскую инициативу о ликвидации консульства России на Аландских островах в парламенте Финляндии рассматривать не будут. Как пояснили парламентарии, консульство в столице Аландов Мариехамне связано с государственным соглашением между Финляндией и Россией. А международные договоры не подпадают под инициативы граждан.

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Финские активисты собирали подписи под петицией с требованием закрыть диппредставительство. Она набрала необходимые для рассмотрения парламентом 50 тысяч голосов еще 27 сентября.

В российском посольстве в Хельсинки ранее напомнили, что консульство в Мариехамне действует на основе соглашения СССР и Финляндии от 1940 года. Этот документ, наряду с Аландской конвенцией 1921 года, составляет неотъемлемую часть международно-правовой базы демилитаризованного статуса Аландских островов. Российское консульство контролирует соблюдение этого статуса, передает РИА Новости.

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