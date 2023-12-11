Путин: работа по повышению морской мощи России будет продолжена

Президент принял участие в поднятии флагов на двух новых подлодках

Россия последовательно оснащает свой Военно-морской флот самой современной техникой и вооружением. Об этом в понедельник, 11 декабря, рассказал глава государства Владимир Путин.

Президент, лично приехавший в Архангельскую область, принял участие в церемонии поднятия флага на атомных подводных крейсерах "Император Александр III" и "Красноярск" в Северодвинске.

Путин рассказал, что новые подлодки будут оснащены межконтинентальной ракетой "Булава" и смогут надежно защищать безопасность России. Дежурство они будут нести на Тихоокеанском флоте ВМФ России, сообщает ТАСС.

Мы обязательно реализуем все планы по строительству подводных и надводных кораблей. Количественно укрепим боеготовность ВМФ России, нашу морскую мощь в Арктике, на Дальнем Востоке, на Черном, на Балтийском море, на Каспии, в важнейших стратегических районов Мирового океана.

В сентябре в состав Тихоокеанского флота вошел новейший сторожевой корабль. На корвете "Резкий" во Владивостоке был поднят военно-морской флаг. Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов заявил, что "это действительно сплав мысли боевого могущества" и настоящий "баланс сил".

До того Евменов подчеркивал : специальная военная операция продемонстрировала, что необходимо ускориться, строить новые корабли нужно "не быстро, а немедленно". Всего в 2023 году ВМФ России примет в свой состав 44 боевых кораблей и судов обеспечения.

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