Врачи обнаружили у Иосифа Пригожина пневмонию

Он надеется, что скоро пойдет на поправку

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что причиной его экстренной госпитализации стали пневмония и грипп.

По словам 54-летнего Пригожина, если бы семья не вызвала скорую помощь, то никто бы и не узнал о его состоянии здоровья.

"Надеюсь, скоро выздоровею", - приводит телеканал РЕН ТВ слова продюсера. Он добавил, что сейчас многие артисты болеют.

10 декабря в СМИ появились сообщения о внеплановой госпитализации 54-летнего продюсера Иосифа Пригожина. Он опубликовал фотографию в социальных сетях, на которой отчетливо видна кислородная маска, одетая на его лицо. Позднее эту информацию подтвердил помощник музыкального продюсера Лидо Гаганидзе.

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